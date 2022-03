Reduce dal GF Vip 6 Soleil Sorge ha rotto il silenzio in merito alla querela ricevuta da parte di Raffaella Fico.

Dopo la sua esperienza al GF Vip 6 Raffaella Fico ha fatto sapere di aver sporto denuncia contro Soleil Sorge per il suo “bye b*tch” all’interno della Casa. A mesi di distanza dall’accaduto l’influencer italoamericana ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e, a Casa Chi, ha smentito la notizia:

“Le persone parlano spesso di querele e di diffide e conseguenze legali, senza poi conoscere di fondo cosa serve per portare a queste situazioni. Perciò si sparano frasi di questo tipo un po’ a tutti. Sento spesso dire ‘ti querelo’, ‘ti denuncio’, ‘ti diffid0’. Peccato però che non si sappia sempre quello per cui si può fare questo. E spesso e volentieri sono volate parole da parte di altre persone, ben più forti di qualunque cosa io abbia mai detto. Perché a differenza loro io sto ben attenta con le parole che escono dalla mia bocca. Quindi no, non mi è arrivato proprio nulla. I miei legali sono tranquillissimi. E a questo punto saluto anche voi con il mio bye b*tch!”, ha dichiarato Soleil.

Soleil Sorge

Soleil Sorge: la querela di Raffaella Fico

Soleil Sorge ha fatto sapere di non aver ricevuto la tanto chiacchierata denuncia di Raffaella Fico. Nei mesi scorsi la showgirl, ospite del GF Vip 6, era tornata a parlare della vicenda confermando di essersi rivolta ai suoi legali:

“Se l’ho querelata? Sì, sono una donna e anche una madre. Lei mi ha offesa in televisione e io la porto in tribunale per questa faccenda.Certe cose non vanno mai dette. Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality sono sempre stata educata e composta con lei. A me dà fastidio il suo non essere vera. Purtroppo percepisco quando le persone non lo sono. Lei non mi trasmetteva mai emozioni. Per me il suo modo di fare era finto. Non ho mai visto sincerità da parte sua“, aveva affermato in diretta tv. Quale sarà la verità in merito alla vicenda?

