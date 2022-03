Ambra Lombardo si è trasferita a Los Angeles ed è pronta a convolare a nozze, ma non ha mancato di scagliare una frecciatina al suo ex, Kikò Nalli.

Alle pagine di Nuovo Ambra Lombardo ha confessato i retroscena del suo imminente matrimonio con Lorenzo Cascino e non ha mancato di scagliare un’altra frecciatina contro il suo ex, Kikò Nalli, da cui si è separata dopo una relazione basata su frequenti tira e molla:

“Lui ci ha provato tante volte a riconquistarmi, facendomi improvvisate sotto casa. Secondo me lui ha bisogno di vivere una love story adolescenziale, senza promesse né progetti, ma io sono la persona più sbagliata per questo genere di cose. Per me una storia d’amore non è fatta solo di incontri fugaci”, ha dichiarato la Lombardo, che oggi sembra aver ritrovato la felicità.

Ambra Lombardo: le nozze

Dopo appena 13 giorni dal loro primo incontro, Ambra Lombardo ha detto sì al fidanzato, Lorenzo Cascino, che ha deciso di seguire a Los Angeles. L’ex professoressa del GF Vip ha confessato a Nuovo alcuni retroscena della sua nuova vita:

“I maschi italiani hanno il vizio di metterci anni a decidere di fare il grande passo. Invece il mio Lorenzo è un uomo molto concreto e dopo tredici giorni che mi aveva conosciuto ha chiesto la mia mano”, ha dichiarato, e ancora: “A Los Angeles sono molto felice: è una città che le opportunità te le getta addosso. Ho lasciato il mio lavoro di insegnante e ho chiuso una pagina aperta con la tv. Ora porto avanti un progetto con Mediaset e altre piattaforme, ma è prematuro parlarne”. La storia tra i due è destinata a durare? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più!

