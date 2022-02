Ambra Lombardo ha detto sì al suo fidanzato, l’imprenditore Lorenzo Cascino, che le ha fatto la fatidica proposta a San Valentino.

Dopo aver detto addio a Kikò Nalli Ambra Lombardo ha finalmente ritrovato la felicità: oggi al fianco della professoressa ex concorrente del GF Vip vi è Lorenzo Cascino, l’imprenditore che, nel giorno di San Valentino, le ha chiesto di sposarlo. Sui social Ambra Lombardo ha condiviso con i fan il tenero video della proposta di matrimonio e ha esultato felice: “Non serve San Valentino, sì!”.

Avatar Donna

Ambra Lombardo si sposa

Ambra Lombardo è pronta a mettere la fede al dito insieme al compagno Lorenzo Cascino, con cui ha ritrovato la felicità dopo l’addio a Kikò Nalli. Lui è un esperto in comunicazione aziendale e lavora come responsabile dello sviluppo commerciale per una società specializzata nel design di interni, la Visionnaire Home. Non è chiaro dove lui e Ambra Lombardo si siano conosciuti, quel che è certo è che siano più felici e uniti che mai. Ambra Lombardo ha ufficializzato la love story con Cascino solo lo scorso 5 febbraio, rivelando ai fan di essere serena e innamorata. Per la professoressa sembra essere ormai del tutto archiviata la storia con Kikò Nalli, sbocciata al GF Vip e definitivamente naufragata – tra recriminazioni e frecciatine reciproche – durante il 2020.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG