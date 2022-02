Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Briatore sono partiti per Dubai, dove hanno trascorso insieme anche il San Valentino.

Nonostante Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore abbiano più volte smentito il loro presunto ritorno di fiamma, i due continuano a trascorrere la maggior parte del loro tempo insieme come se facessero coppia fissa. Dopo i festeggiamenti per il compleanno della showgirl a Montecarlo (a cui il suo ex marito era presente) Elisabetta Gregoraci è partita con l’imprenditore e suo figlio Nathan per Dubai, dove ha trascorso anche il San Valentino.

Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme a Dubai

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore trascorrono la maggior parte del loro tempo insieme ma più volte la showgirl ha smentito le voci in circolazione in merito a un loro presunto ritorno di fiamma. Oggi lei e Briatore sono comunque una famiglia e continuano a vedersi assiduamente per il bene del figlio, Nathan Falco, che ama stare con entrambi. “Nessun ritorno di fiamma. Ci vorrebbero sempre insieme e, in realtà, noi ci stiamo parecchio. Ho festeggiato con lui anche Natale e Capodanno.Tendiamo a passare tanto tempo insieme, perché quando si mette al mondo un figlio è una grande responsabilità e bisogna far sì che i bambini siano sempre sereni”, ha dichiarato la showgirl a Verissimo in merito alla sua relazione con Briatore.

