A San Valentino Manuel Bortuzzo si è recato nella casa del GF Vip per fare una romantica sorpresa alla fidanzata Lulù Selassié.

Manuel Bortuzzo è più innamorato che mai e il giorno di San Valentino non ha perso l’occasione per fare una splendida sorpresa alla fidanzata Lulù, ancora segregata nella casa del GF Vip 6. Il nuotatore le ha fatto trovare una stanza piena di palloncini e a seguire si è presentato in giardino dove, mantenendo la debita di distanza dalla fidanzata per via delle norme anti-Covid, le ha confessato tutto il suo amore: “Non smetto di guardarti, stai tranquilla perché trascorreremo una vita bellissima insieme. Ci ho messo un po’ a capirti ma poi ce l’ho fatta. Siamo un’anima sola e quasi mi spaventa quanto siamo vicini anche a distanza”, ha dichiarato il nuotatore.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo: l’amore per Lulù Selassié

L’amore procede a gonfie vele tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié e la principessa è rimasta visibilmente colpita dal gesto fatto dal fidanzato per San Valentino. La storia tra i due è iniziata tra alti e bassi, ma oggi sembra che tutto scorra liscio come l’olio per la giovane coppia, che ovviamente non vede l’ora di riabbracciarsi. Manuel Bortuzzo ha lasciato anticipatamente il programma per via di alcuni problemi di salute.

