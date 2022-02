Georgina Rodriguez è stata travolta da una valanga di critiche per alcune affermazioni riguardanti la sua vita al fianco di Ronaldo.

Georgina Rodriguez è una delle modelle più invidiate del mondo: bellissima e ricchissima, è la moglie del campione CR7. Nonostante viaggi a bordo del suo jet privato e conduca uno stile di vita extra lusso, Georgina ha affermato che la sua vita col calciatore non sarebbe tutta rose e fiori.

“Quello che mi manca di più fare con Cris è andare in un negozio o al supermercato, come fanno altre coppie. A volte penso che abbiamo molte cose buone, ma è difficile non poter andare al bar all’angolo, dover sempre andare in ristoranti dove tutto è organizzato in modo che la gente non ti dia fastidio, non poter accompagnare a scuola i propri figli… Si perdono le cose di tutti i giorni che si avevano prima, lui non le ha da molto tempo e ora nessuno le ha“, ha confessato a El Mundo.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez: le critiche

Una vera e propria bufera ha travolto Georgina Rodriguez, che ha confessato pubblicamente come le mancherebbe svolgere alcune azioni da persona comune che, a causa della sua fama, le sarebbero precluse. Sui social in tanti hanno pubblicamente criticato la modella per le sue parole e non è escluso che la dolce metà di Ronaldo sia costretta a rompere il silenzio in merito alla vicenda.

