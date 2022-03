Vladimir Luxuria ha espresso la sua opinione sulle capacità di Barbara D’Urso come conduttrice tv.

Barbara D’Urso è al timone di La Pupa e Il Secchione e Vladimir Luxuria, ospite de La Pupa Party, ha svelato la sua opinione in merito alle capacità e al comportamento della conduttrice, da lei ritenuta una grande professionista.

“Io la conosco e lei è una vera guerriera, una donna e una professionista combattiva. So che ha avuto tanti problemi in questi giorni per il programma, tra cambi e questa cosa del Covid. Però credetemi, lei è una che riesce a tenere il timone ben saldo anche quando il mare è in tempesta. La d’Urso non ti mette mai agitazione dietro le quinte ed è una che rispetta moltissimo le persone con cui lavora e questa non è una cosa scontata credetemi. Sono stata in tante sue trasmissioni, non l’ho mai sentita urlare nel backstage e non l’ho mai sentita fare una scenata o trattare male le persone che lavorano con lei. Per me questa è una grandissima dote, significa portare rispetto a tutti. E credetemi che non sempre è così in televisione“, ha ammesso.

Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria: l’opinione su Barbara D’Urso

A quanto pare Vladimir Luxuria nutrirebbe una grande stima nei confronti di Barbara D’Urso, che secondo lei sarebbe una professionista in grado di non alzare mai la voce con i suoi collaboratori. Secondo Luxuria, la D’Urso sarebbe inoltre un “valore aggiunto” per questa nuova edizione de La Pupa e Il Secchione, su cui ha affermato:

“Per questo programma, la conduzione di Barbara d’Urso è una grande garanzia. Lei è una grandissima esperta di reality e aver trasformato questa trasmissione in uno show e in un reality è un valore aggiunto. Servirà a conoscere ancora meglio i personaggi. Magari vedremo che la pupa che sembrava così pupa, poi magari non è soltanto una pupa. Magari vedremo che alcuni secchioni sotto, sotto sono un po’ dei pupi. Quindi trovo che sia tutto interessante. Poi è un plus che ci sia barbara perché lei incuriosirà il pubblico di Pomeriggio 5 con delle chicche di questo programma e riuscirà a creare dinamiche”.

