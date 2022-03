La zia di Giulia De Lellis, Tiziana, sarà protagonista di una puntata dello show di Federico Fashion Style.

Su consiglio della nipote – da tempo assidua frequentatrice del salone di bellezza di Federico Fashion Style – Tiziana De Lellis avrebbe deciso di partecipare a una puntata de Il Salone delle Meraviglie, il programma di Federico Lauri in onda su Real Time.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis: la zia in tv

La zia di Giulia De Lellis, Tiziana De Lellis, in vista di un evento avrebbe deciso di far curare la sua chioma da Federico Fashion Style, il famoso hair stylist dei vip protagonista del programma Il Salone delle Meraviglie. In tanti non vedono l’ora di sapere che sorprese riserverà la puntata in onda il 18 marzo su Real Time, dove sarà presente la zia della famosa ex fidanzata di Andrea Damante.

Giulia De Lellis e sua zia Tiziana sono da sempre molto legate e la donna non ha mai smesso di sostenere la carriera della nipote anche attraverso i social. Sembra proprio che su consiglio di Giulia De Lellis la donna abbia deciso di rivolgersi al famoso programma tv (si dà il caso infatti che Giulia sia un’assidua frequentatrice del salone di Federico Fashion Style). Per saperne di più non resta che attendere la puntata de Il Salone delle Meraviglie, in onda il 18 marzo su Real Time.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG