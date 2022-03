La sorella di Giovanni Angiolini, nuova presunta fiamma di Michelle Hunziker, ha svelato alcuni retroscena sulla carriera del chirurgo.

Mentre sui social continuano a impazzare i rumor attorno agli avvistamenti di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, Today ha riportato una vecchia intervista della sorella del bel chirurgo, Lisa Angiolini, che in un’intervista a La Nuova Sardegna aveva svelato quanto lui si fosse impegnato duramente per costruirsi una carriera (e quanto perciò il suo profilo sia del tutto diverso da quello di un uomo come Tomaso Trussardi, rampollo della celebre casa di moda ex marito della showgirl svizzera).

“Ha sempre cercato di dare il massimo per dimostrare a nostro padre, orfano molto presto e con ben sette fratelli, che anche lui aveva la sua stessa forza di volontà. Ha studiato come un pazzo laureandosi con il massimo dei voti e senza mai gravare sulla famiglia: ha sempre fatto mille lavori per mantenersi agli studi”, ha dichiarato la sorella di Giovanni Angiolini.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: il bacio

Chirurgo, ex gieffino ed esperto di benessere: Giovanni Angiolini ha alle spalle una carriera non proprio simile a quella di Tomaso Trussardi o di Eros Ramazzotti, i due celebri ex di Michelle Hunziker. Nonostante questo nei giorni scorsi il chirurgo è stato paparazzato da Chi mentre baciava la conduttrice svizzera, che da alcuni mesi è tornata single dopo la fine del suo secondo matrimonio.

Al momento i due non hanno confermato né smentito le voci che li vorrebbero insieme, ma in tanti tra i fan sono impazienti di saperne presto di più.

