Mara Venier è una delle signore più famose della tv: scopriamo quali sono stati i suoi cambiamenti da quando era ancora giovanissima.

Mara Venier è diventata a pieno merito la “zia” degli italiani, che hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla fin da quando era giovanissima. La conduttrice ha postato spesso sui social alcune foto del suo passato e ha fatto il pieno di like grazie alla sua straordinaria bellezza.

Mara Venier ieri e oggi: le foto del passato

Mara Venier ama condividere con i fan le foto del suo passato e, in alcune occasioni, ha pubblicato anche alcuni scatti in cui era bambina. La showgirl sarebbe stata molto simile alla figlia, Elisabetta Ferracini, che come lei ha intrapreso la carriera di conduttrice tv.

Oltre alla carriera come conduttrice, Mara Venier è stata anche una talentuosa e promettente attrice. Negli anni ’70, grazie alla sua straordinaria bellezza, è stata scelta da molti registi italiani.

La carriera di conduttrice è stata però quella che senza dubbio le ha permesso di ottenere più successo e che l’ha portata di diritto a essere considerata una sorta di “zia” per i telespettatori italiani.

Mara Venier è sempre stata consapevole della sua bellezza e ancora oggi ironizza su alcuni degli scatti sensuali in cui si lasciò immortalare negli anni ’80.

Sui social sono presenti numerose foto di quando, ancora giovanissima, esordì come attrice. La sua bellezza catturò fin da subito l’attenzione del pubblico italiano.

Alcune foto della “zia” più amata dagli italiani continuano a fare il pieno di like sui social e in tanti tra i fan non possono fare a meno di lodare l’eterea bellezza che l’ha resa famosa ai suoi esordi in tv. In una delle foto postate della conduttrice lei era appena arrivata a Roma e aveva appena 20 anni.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG