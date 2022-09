Rkomi e la dj Silvie sono una nuova coppia, fa discutere però l’incontro in radio tra lui e l’ex Paola Di Benedetto.

La vita sentimentale di Rkomi è di nuovo al centro delle attenzioni. Il rapper e nuovo giudice di X Factor, classe ’94, era tornato single dopo la relazione avuta in estate con la showgirl Paola Di Benedetto. I due erano stati paparazzati insieme dal settimanale Chi mentre si scambiavano baci e abbracci. La coppia non è durata però molto, sembrerebbe per volere di Rkomi, non abituato all’attenzione mediatica che aveva ricevuto la loro relazione.

Di nuovo single quindi il rapper, ma non per molto. Sono infatti uscite delle foto che lo immortalano a cena a Firenze con la sua nuova fiamma: la famosa Dj Silvie Loto. A far discutere sui social non è però la nuova relazione di Rkomi, ma il fatto che giovedì abbia rivisto l’ex Paola Di Benedetto a RTL 102.5, dove la donna lavora come speaker.

L’incontro in radio tra Rkomi e Paola Di Benedetto

📺 #Rkomi: "Dire no è la cosa più difficile, un episodio non basta per capire chi hai davanti"#XF2022 @XFactor_Italia



🔴IN STREAMING SU RTL 102.5 PLAY▶️ https://t.co/iDld1y4yjT pic.twitter.com/ufpiyp1z0O — RTL 102.5 (@rtl1025) September 15, 2022

Rkomi è stato ospite a RTL 102.5 per presentare la nuova edizione di X Factor, insieme agli altri tre giudici: Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. A condurre l’intervista c’era proprio Paola Di Benedetto, che lavora da tempo come speaker per la radio. Tra i due non c’è stata alcuna frecciatina o colpo di scena. Un’intervista leggera con alcuni scambi di battute, a confermare il fatto che tra i due non mancherebbero stima e affetto reciproci.

