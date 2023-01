Sonia Bruganelli si è raccontata senza filtri, dal suo rapporto con i soldi alla carriera tv, passando per una frecciatina contro la Ferragni.

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, si è fatta conoscere ed apprezzare come volto tv e oggi è senza dubbio una delle conduttrici più amate del GF Vip. A Il Messaggero lei stessa si è raccontata senza filtri: dal suo sogno proibito (che sarebbe quello di rubare borse firmate) a una frecciatina contro Chiara Ferragni sulla beneficenza: “Non ostento, non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa, certe cose (la beneficenza) si fanno in silenzio”, ha dichiarato.

Sonia Bruganelli: la confessione sulle borse

Sonia Bruganelli ha spesso fatto discutere il suo pubblico sui social per via del suo rapporto con il lusso e le borse griffate. A Il Messaggero lei stessa ha confessato che, se potesse, ruberebbe le borse firmate direttamente dalle vetrine dei negozi e a seguire ha ammesso di guadagnare quanto un calciatore: “Guadagno quanto un calciatore, di serie B, anche se poi spendo i soldi di Paolo e i miei li accumulo”, ha dichiarato.

Spesso a causa della sua passione per le borse e le scarpe firmate la moglie di Paolo Bonolis si è attirata contro l’ira del popolo social e in molti l’hanno accusata di fare sfoggio della sua ricchezza. La conduttrice ha sempre rispedito questo genere di accuse al mittente.

