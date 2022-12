Sonia Bruganelli ha messo a tacere le voci sulla sua presunta crisi con il marito Paolo Bonolis postando una foto inedita sui social.

Da mesi si avvicendano rumor in merito a una presunta crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che hanno dichiarato di vivere in case separate. In queste ore la conduttrice e opinionista del GF Vip ha messo a tacere ancora una volta simili indiscrezioni postando una foto di Candice, moglie del figlio di Bonolis, Stefano, con in braccio il suo bambino, Sebastian. “Per chi ancora si chiedesse cosa abbiamo costruito io Paolo insieme, ecco qui”, ha scritto la conduttrice nel suo post, e ancora: “Candice mi manda questa meravigliosa foto di NOSTRO nipote Sebby (…) Poi se vi chiedete ancora se io e Paolo dormiamo in camere separate o se viviamo ancora insieme… state pure fermi là”.

Sonia Bruganelli: il legame con Paolo Bonolis

Il rapporto tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non è forse convenzionale (i due hanno ammesso di vivere in case separate) ma nonostante questo funziona e a quanto pare alla grande. La conduttrice ci ha tenuto a specificare via social che oggi i figli avuti dal conduttore dalla sua precedente unione con Diane Zoeller sono come figli suoi e che non a caso considera come nipoti i loro bambini. La conduttrice ha quindi un ottimo legame con Stefano e Martina Bonolis e con i loro rispettivi partner e la loro unione familiare non deve certo per forza rispondere ai canoni imposti dalla società.

