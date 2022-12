Anna Pettinelli, che segue assiduamente il GF Vip, si è scagliata via social contro il concorrente Attilio Romita.

Attilio Romita si è attirato contro non poche critiche nelle ultime ore per via del suo comportamento con Sarah Altobello e tra chi lo ha criticato via social vi è anche Anna Pettinelli, che a quanto pare segue assiduamente il programma tv condotto da Alfonso Signorini. “Ma che schifo! Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei. Fuori subito dal Grande Fratello Vip. Che figura. Attilio in oltre 20 anni di Grande Fratello è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella mer*a dove si trova”, ha scritto la Pettinelli nel suo sfogo via social.

Anna Pettinelli

Anna Pettinelli contro Attilio Romita

In tanti non hanno apprezzato il comportamento di Attilio Romita nei confronti di Sarah Altobello al GF Vip e in queste ore anche la Pettinelli ha detto la sua sull’argomento, definendo il volto tv come il peggior concorrente mai entrato nella Casa. Nel frattempo anche Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita, si è espressa sulla vicenda condannando le azioni del concorrente.

“Sono profondamente delusa e rammaricata delle tue parole, dall’intimità con un’altra in così poco tempo e con così tanta felicità. Ti sono bastate due moine nel farti capitolare e addirittura lasciarti condizionare nella tua integrità. Un uomo celebre per la sua eleganza ridicolizzato da un abbigliamento poco probabile”, ha scritto la donna in una lettera inviata al programma tv. Attilio riuscirà a redimersi ai suoi occhi? Al momento contro di lui continua a impazzare la bufera in rete.

