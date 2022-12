LDA, figlio di Gigi D’Alessio, ha replicato contro coloro che lo hanno accusato di esser stato raccomandato per Sanremo 2023.

LDA è tra i cantanti in gara a Sanremo 2023 e in tanti via social lo hanno criticato aspramente in quanto “figlio di” e “raccomandato”. Il cantante ed ex volto di Amici è infatti il figlio del celebre cantante Gigi D’Alessio, ma più volte lui stesso ha ammesso di non voler sfruttare il nome del padre per ottenere popolarità (e infatti ha anche scelto di farsi conoscere tramite uno pseudonimo). In queste ore lui stesso ha replicato via social contro chi gli ha mosso critiche di questo tipo.

“Ci tenevo a togliermi un attimo un sassolino dalla scarpa. Intanto grazie a tutti l’ho detto anche prima, sono ufficialmente a Sanremo. C’è gente che giustamente già ha iniziato a parlare, mi sembra di rivivere la stessa cosa in loop. Ma a noi non ce ne f.tt. proprio, almeno a me non me ne f.tt.. Potete immaginare quello che stanno dicendo. A me non è che interessa moltissimo”, ha detto nelle sue stories.

LDA replica alle critiche

Ancora una volta LDA, alias Luca D’Alessio, ha replicato conto coloro che lo hanno accusato di aver sfruttato il nome di suo padre per ottenere privilegi dal punto di vista della carriera. Il giovane artista sarà infatti tra i Big in gara a Sanremo 2023, e ovviamente contro di lui si è scatenata una valanga di bufere. Lui stesso ha replicato ai commenti apparsi sui social affermando:

“Il problema sapete qual è, è che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro perché non sanno dove attaccarsi. Questo è un consiglio che do anche a voi, penso ognuno di noi abbia un sogno, ci sarà sempre qualcuno di invidioso. Uagliù f.ttetevi altamente di quello che dicono, perché l’importante è che vi svegliate di prima mattina e vi guardate allo specchio e vi sentite bene con voi stessi, il resto veramente non conta nulla.” La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

