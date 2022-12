Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono regalati una vacanza all’insegna dell’amore e la storia tra i due sembra procedere a gonfie vele.

A quanto pare la storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo l’addio a Uomini e Donne sembra procedere a gonfie vele: i due si sono concessi un viaggio a Madrid e in queste ore l’ex dama del dating show ha scritto una romantica dedica per la sua dolce metà. “Non è voglia di vederti, è voglia di guardarti. Sempre”, ha scritto via social.

Ida Platano e Alessandro a Madrid

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembrano essere più felici che mai e, nonostante in molti continuino a non credere nella loro storia, i due si mostrano affiatati e uniti via social. Nelle ultime ore i due hanno preso un volo per Madrid, dove stanno trascorrendo una vacanza all’insegna dell’amore e del relax. Sui social in tanti si sono complimentati con la nuova coppia e sperano che la loro storia sia destinata a durare.

Ida al momento sembra aver ritrovato un equilibrio e non ha più dato prova di pensare al suo ex, Riccardo Guarnieri, per cui ha ammesso di non provare rancore. Oggi nel cuore della dama sembra esserci spazio solo per Alessandro che, di recente, ha confessato di sognare di avere presto un figlio insieme a lei.

