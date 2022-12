Alberto Angela ha posato difronte a un gigantesco murale dedicato a suo padre Piero Angela, scomparso lo scorso 13 agosto.

In queste ore Alberto Angela ha espresso la sua gratitudine con un post via social per un enorme murale raffigurante suo padre, il celebre divulgatore scientifico Piero Angela. “È bellissimo, immenso… grazie di cuore!”, ha scritto il volto tv che da alcuni mesi si trova a convivere con il lutto per la scomparsa del genitore.

Piero Angela: il murale

Alberto Angela ha dedicato un messaggio a coloro che hanno realizzato un enorme murale dedicato a suo padre Piero, scomparso lo scorso 13 agosto dopo aver combattuto contro la malattia.

Il divulgatore scientifico ha vissuto nel massimo riserbo la sua malattia e suo figlio Alberto ha espresso la sua ammirazione nei suoi confronti nella sua ultima intervista a Che Tempo Che Fa, dove non è riuscito a nascondere la sua commozione. “Lui, nell’ultima parte della sua vita, non ha voluto che si sapesse ma gli dispiaceva che le persone che lo seguivano non sapessero. Diceva: ‘Io vorrei dire che me ne sto andando e che abbraccio tutti’. E lo ha fatto in vari modi. Le persone che sapevano veramente come stavano andando le cose erano 5 o 6, non di più. Della famiglia e neanche tutta. Neanche i collaboratori sapevano”, ha dichiarato il figlio del celebre volto tv.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG