Beatrice Valli è incinta della sua quarta bambina e lei stessa ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo un controllo medico.

Beatrice Valli attende la sua quarta figlia, la terza insieme al marito Marco Fantini (lei ha anche un figlio nato da una sua precedente relazione). Tutto sembrava scorrere liscio come l’olio per l’influencer che invece, dopo un controllo di routine, ha scoperto di avere la placenta bassa e quindi di dover fare più attenzione durante questo delicato periodo.

“Ho la placenta bassa, molto bassa. Era successo con Azzurra, quindi farò un po’ di attenzione in questo periodo. Ne avevamo parlato proprio di tutto questo l’altro giorno, ecco, sembrava che andava tutto bene e invece tac”, ha confessato nelle sue stories.

Beatrice Valli

Beatrice Valli: i problemi in gravidanza

Molto presto Beatrice Valli diventerà mamma per la quarta volta e lei stessa ha confessato che, nell’ultimo periodo, avrebbe avuto alcuni problemi che la costringeranno a vivere questo delicato periodo con un’attenzione in più. I medici le avrebbero diagnosticato infatti una placenta “bassa”, e per questo l’influencer dovrà fare più attenzione nel non fare sforzi e evitare di stancarsi inutilmente.

Beatrice e Marco Fantini sono più felici che mai per l’arrivo della loro quarta bambina e i fan sono impazienti di sapere che nome le daranno. Per il momento i due continuano a godersi questo momento d’attesa e Marco non ha fatto segreto di aver sperato che questa volta potesse avere un figlio maschio.

