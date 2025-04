Quanto guadagnano i concorrenti di The Couple? Ecco le cifre oltre al montepremi

Ecco quanto guadagnano i concorrenti di The Couple e la verità sul ricco montepremi in palio per i vincitori del reality.

Da lunedì 7 aprile su Canale 5 ha debuttato un nuovo reality show: The Couple. Il programma, che è nato in Spagna con il nome di Gran Hermano Duo, è la prima volta che arriva nel nostro Paese e ha fatto immediatamente parlare di sé per via del ricchissimo montepremi che c’è in palio per la coppia di concorrenti vincitori. Ma a guadagnare sono solo i vincitori? E quanto vincono veramente per partecipare al programma di Canale 5? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

The Couple: i concorrenti

I concorrenti protagonisti della prima edizione di The Couple sono:

Benedicta Boccoli e Brigitta Boccoli: sorelle

Irma Testa e Lucia Testa: sorelle

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: moglie e marito

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco: amici

Laura Maddaloni e Giorgia Villa: amiche

Danilo Mileto e Fabrizio Mileto: fratelli

Elena Barolo e Thais Wiggers: ex veline di Striscia la Notzia;

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli: amici

Quanto guadagnano i concorrenti di The Couple? Il montepremi

Negli spot di lancio del reality Ilary Blasi annunciava che il montepremi per i vincitori di The Couple è di 1 milione di euro, ovviamente in gettoni d’oro. Ma è veramente così? La risposta è sì, c’è davvero in palio questo ricco montepremi.

Se il milione andrà solamente ai due vincitori, è bene ricordare che per la sola partecipazione al programma tutti e sedici i concorrenti del reality show di Canale 5 ricevono un cachet. Non è noto a quanti ammonti la cifra guadagnato da ogni singolo concorrenti, gli accordi sono stati infatti trovati singolarmente e la cifra guadagnata non è uguale per tutti. Di certo, indipendentemente dalla vincita, chi ha partecipato al programma al momento della conclusione sarà un po’ più ricco rispetto a quando lo ha iniziato.