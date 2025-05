Jacques e Gabriella, i gemelli di Charlene di Monaco e Alberto, oggi quasi undicenni hanno celebrato la prima comunione: un momento importante che i genitori hanno accettato di condividere sui social. Sui profili ufficiali del Principato di Monaco sono stati pubblicati diversi scatti dei due ragazzini, oggi decisamente diversi da quei bambini apparentemente timidi che il pubblico ricorda.

“Nel giorno della loro Prima Comunione, facciamo le più sentite congratulazioni al Principe Ereditario Jacques e alla Principessa Gabriella che hanno ricevuto il Sacramento con fede e reverenza”, questa la didascalia che accompagna le immagini, che sono molto simili ai tanti ragazzi che ricevono la comunione. Per i reali di Montecarlo è stato un momento soprattutto privato e intimo: un evento che ha riunito la famiglia. Charlene e Alberto sono apparsi sereni e sorridenti accanto i figli e hanno festeggiato la comunione senza celebrazioni eccessive.

I due gemelli si somigliano molto, anche se non sono uguali. Hanno i lineamenti e i colori della mamma, e alcuni tratti ricordano il re del Principato. Negli scatti abbozzano un sorriso e appaiono emozionati. Ricevere la prima comunione è un passo significativo di crescita: Jacques e Gabrielle non sono più bambini, stanno diventando adulti e stanno ricevendo l’educazione adeguata per fronteggiare il loro ruolo di membri di una delle famiglie reali più in vista in Europa.

La prima comunione di Jacques e Gabrielle: ecco il look scelto

Jacques e Gabrielle per ricevere la prima comunione hanno indossato un look adeguato alla cerimonia. I due fratelli hanno vestito la tradizionale tunica bianca e una collana con una croce di legno. Una mise composta, semplice e priva di sfarzi. I reali hanno optato per un look che mettesse in primo piano l’importanza del sacramento, una scelta che è stata apprezzata dalla stampa locale e non solo. Charlene e Alberto erano a fianco ai loro figli in questo momento speciale della loro vita e anche loro hanno indossato abiti composti e privi di fronzoli.

L’ex nuotatrice ha scelto un tubino grigio elegante e sofisticato, nessun gioiello, e uno bellissimo chignon. Il principe Alberto ha indossato un abito, sempre grigio, camicia bianca e cravatta color perla. Due look sobri e eleganti che non hanno messo in ombra il momento speciale vissuto dai due ragazzini. I due reali hanno ricevuto gli auguri social da tantissimi fan che non hanno mancato di lasciare un commento e di condividere la gioia dei Grimaldi.

Charlene e Alberto orgogliosi dei gemelli: l’entusiasmo dei social

Gli scatti della prima comunione dei gemelli di Charlene e Alberto di Monaco, condivisi dall’account ufficiale del Principato di Monaco, hanno ottenuto una visibilità inaspettata. Tantissimi i like e le condivisione e altrettanti i commenti social della gente comune: “Congratulazioni al principe Jacques e alla principessa Gabriella”, ha commentato un utente. E ancora: “Complimenti Adorabili Cuoricini di Monaco La Vostra Camminata Cristiana Mi Commuove tantissimo Grazie ai Vostri Genitori.”

Oltre alla gioia dei gemelli le immagini rivelano l’orgoglio dei genitori: Charlene e Alberto si sono mostrati felici di condividere questo momento di crescita del loro figli. Dalle immagini non si percepisce la presenza in chiesa degli altri membri della famiglia Grimaldi. Non è infatti noto se le sorelle del reale, Charlene e Stephanie, fossero presenti con le loro famiglie. I due ragazzini sono molto legati alle zie, con cui hanno trascorso molto tempo quando la mamma è stata male.