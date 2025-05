Bellissimi, ricchi, famosi e innamoratissimi. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, sin dal primo incontro avvenuto sul set del film “Immaturi – Il viaggio, hanno fatto sognare i fan che li hanno visti insieme prima al cinema e poi nella vita vera. La scintilla scattata sul set, infatti, ha dato vita ad un grande amore che dura ancora oggi e che è diventato sempre più forte e importante portando alla nascita delle figlie Luna e Alma.

Per amore di Raoul e per il suo lavoro, Rocio ha scelto di trasferirsi definitivamente in Italia. La coppia, attualmente, vive a Roma con le figlie. I due attori sono molto riservata e discreta, ma dai pochi contenuti che pubblicano sui social si scoprono dettagli del loro nido d’amore.

La casa di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: ecco com’è arredato il nido d’amore della coppia

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno scelto di vivere in uno splendido appartamento nel cuore di Roma, città in cui è nato e cresciuto l’attore. La casa dei due attori si trova in pieno centro storico, un luogo strategico che permette loro di poter vivere la città quando non lavorano insieme alle loro bambine.

Dai contenuti social che postano entrambi, si scopre che l’appartamento è molto ampio e l’arredamento rispecchia la personalità dei padroni di casa. Gli arredi sono minimal e i colori sono tenui sia dei mobili che del parquet. La caratteristica è che la carta da parati è diversa in ogni stanza donando, così, all’ambiente quell’originalità che gli attori ricercano anche nella loro scelte professionali.

Nel bagno, ad esempio, sui muri ci sono grandi foglie verdi e fenicotteri rosa donando alla stanza uno stile jungle che fa da sfondo ad un’enorme vasca in ceramica bianca free. In camera da letto, invece, la pareti sono a righe mentre nella camera delle bambine predomina il rosa con unicorni e alberi incantati.

Nel salone, troneggia un divano bianco e nero con una fantasia geometrica e arredi moderni ed essenziali. In tutta la casa, ci sono tantissie foto di famiglia che rendono così l’ambiente caldo e confortevole. Una casa accogliente, essenziale, ma originale e con uno stile unico ma che ricorda tantissimo quello dei due attori.

Insieme dal 2013, la coppia ha così costruito una famiglia e messo su una cosa in cui stanno costruendo tutti i loro ricordi ricchi d’amore e di serenità.