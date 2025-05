Re Carlo III, noto per il suo impegno nella sostenibilità e nella salvaguardia dell’ambiente, ha recentemente preso una decisione significativa che ha destato molta curiosità tra i sudditi e il suo personale.

Re Carlo, il divieto imposto: perchè

Il sovrano ha deciso di vietare l’uso delle salviettine umidificate in tutte le sue residenze. Questa scelta non è stata dettata solo da una preoccupazione ecologica, ma anche da ragioni pratiche legate alla manutenzione delle storiche proprietà reali.

L’idea di eliminare le salviettine usa e getta è stata rivelata da Anne Simmons, una ex addetta alle pulizie di Buckingham Palace. Secondo le informazioni fornite da Simmons, il sovrano ha notato che, nonostante le etichette indicassero la possibilità di smaltirle nei servizi igienici, queste salviettine continuavano a causare intasamenti nelle tubature, obbligando il personale a chiamare frequentemente gli idraulici. Questo non solo comportava un impatto ambientale negativo, ma anche costi elevati per le riparazioni.

Re Carlo, che ha sempre manifestato una forte sensibilità verso le questioni ecologiche, ha deciso quindi di optare per stracci in microfibra riutilizzabili, una scelta che non solo è più sostenibile, ma anche più economica nel lungo termine. Le salviettine umidificate, infatti, rappresentano una delle principali fonti di inquinamento nei corsi d’acqua, poiché si degradano molto lentamente e spesso contengono plastica. Con il divieto, il sovrano non solo dimostra il suo impegno per un futuro più verde, ma contribuisce anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di scelte quotidiane più responsabili.

Cambiamenti nelle pratiche di pulizia

Ma il divieto delle salviettine non è l’unico cambiamento apportato da Carlo III nelle pratiche di pulizia delle sue residenze. Anche in cucina, il sovrano ha introdotto nuove regole: non è più consentito l’uso di spugnette abrasive e pagliette in lana di acciaio. Questi utensili, sebbene efficaci per la pulizia, possono graffiare le superfici di marmo e granito delle cucine reali, materiali costosi e di grande valore. La decisione di evitare questi strumenti è quindi motivata dalla necessità di preservare l’integrità e la bellezza delle cucine, evitando costose riparazioni o sostituzioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Un messaggio di innovazione

Il re, a 76 anni, continua a dimostrare la sua lungimiranza e il suo desiderio di innovare, spingendo per pratiche più ecologiche anche all’interno della monarchia. Il suo approccio pratico e diretto alle questioni ambientali ha già ispirato molte altre istituzioni e individui a riconsiderare le proprie abitudini quotidiane. La lotta contro il cambiamento climatico richiede azioni concrete e Carlo III si fa portavoce di un messaggio chiaro: ogni piccolo gesto conta nella salvaguardia del nostro pianeta.