Un gesto semplice ma potente. È bastato un post Instagram per far parlare di sé (ancora una volta) il Principe William, che ha scelto di rompere il silenzio con un messaggio pubblico proprio all’indomani della sua apparizione in solitaria alla finale dell’FA Cup.

Senza la presenza di sua moglie Kate Middleton (e proprio in un periodo in cui la preoccupazione per la salute della Principessa è ai massimi livelli) ogni sua parola ha assunto un peso ben maggiore rispetto al solito. Ma cosa ha rivelato l’amato erede al trono britannico?

Il post pubblico e l’assenza di Kate

In un post condiviso sul profilo social ufficiale dei Principi di Galles, William si è congratulato con il Crystal Palace per la storica vittoria in coppa, definendo la prestazione “brillante” e il supporto del pubblico “incredibile”. Il tutto accompagnato con video dei momenti salienti della partita allo stadio Wembley, dove il Principe ha assistito da solo all’incontro.

Se la presenza di William è apparsa a tutti rassicurante, l’assenza di Kate non è passata – prevedibilmente – inosservata. Sono bastati pochi secondi di inquadratura durante la trasmissione dell’evento per alimentare nuove preoccupazioni nel pubblico riguardo la salute della Principessa.

Ma Kensington Palace ha prontamente fatto sapere che la Principessa sta seguendo una tabella fitta di impegni legata al suo recupero e sarà regolarmente al fianco del marito per un evento ufficiale in programma nei prossimi giorni.

La coppia torna insieme per un appuntamento solenne

Infatti, è attesa per il prossimo giovedì 22 maggio la loro partecipazione congiunta alla cerimonia di intitolazione della HMS Glasgow presso i cantieri BAE Systems di Scotstoun, in Scozia. Un momento particolamrnte significativo per Kate, che dal 2021 è sponsor ufficiale della nave.

Come vuole la tradizione, sarà proprio lei a lanciare la bottiglia (in questo caso di whisky scozzese) per l’ufficiale “battesimo” della nave, rito simbolico quanto solenne per la Royal Navy.

Una settimana intensa per i Windsor

Il ritorno di Kate sulla scena pubblica coincide con un’agenda particolarmente densa per la Famiglia Reale. William, già impegnato nelle consuete Investiture al Castello di Windsor, ha presenziato anche a eventi commemorativi per l’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma non era solo: accanto a lui, in una delle apparizioni che più ha colpito l’opinione pubblica, c’era anche il giovane figlioletto George.

Il giovane Principe, destinato un giorno al trono, ha interagito con i veterani con una naturalezza davvero sorprendente. A sottolinearlo è stato lo scrittore e biografo reale Robert Jobson, che ha dichiarato: “Lo stanno preparando alla vita pubblica. I bambini possono avere difficoltà a incontrare le persone, a stringere loro la mano e a guardarle negli occhi, ma lui lo fa molto bene”.

L’autore ha poi precisato che con ogni probabilità al piccolo George è stato insegnato a restare rilassato e padrone di sé anche durante gli eventi formali e pensa che il piccolo “ci sia riuscito molto bene”.

Il post di William su Instagram, a ogni modo, è un segnale piccolo ma evidente: la famiglia, seppur temporaneamente divisa negli impegni pubblici, è sempre compatta. E Kate, nonostante le difficioltà degli scorsi mesi, è pronta a rientrare nel pieno delle sue funzioni.