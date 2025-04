Disavventura per Lino Banfi, i fan: “Aiutiamolo!”

Ore agitate per Lino Banfi che si è trovato a vivere una piccola e sfortunata disavventura nel suo quartiere. Ecco cosa è successo.

Lino Banfi, uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana, dopo essere stato protagonista nelle ultime settimane di alcuni dettagli relativi alla dipartita di sua moglie, ha vissuto un’altra esperienza spiacevole che ha però mostrato l’affetto e la solidarietà che ancora oggi il pubblico nutre per lui. L’attore pugliese, noto per ruoli iconici come “nonno Libero” e per la sua comicità genuina, ha smarrito il proprio cellulare, i documenti e le carte di credito.

Lino Banfi, la disavventura a Roma

Avrebbe sicuramente preferito trascorrere una Pasqua più serena, eppure, in queste ore, Lino Banfi si è trovato, come detto, a vivere un momento decisamente spiacevole che lo ha portato a smarrire i propri effetti personali. Stando a quanto riferito da Repubblica e anche da Il Messaggero, i fatti sarebbero accaduti nei pressi di via Lorenzo il Magnifico, la zona in cui vive e dove spesso i suoi fan lo incontrano.

Sulla questione non sono noti i dettagli, ma la notizia si è diffusa rapidamente, scatenando una vera e propria mobilitazione sui social network a conferma del grande amore che il popolo italiano nutre verso il famoso attore che da anni è uno dei pezzi da novanta dello spettacolo del Bel Paese.

L’appello e l’aiuto dei fan

Non appena la voce relativa a quanto accaduto a Banfi ha cominciato a circolare online, centinaia di utenti si sono attivati per cercare di aiutare l’attore. Diversi gruppi Facebook e account Instagram legati al mondo dello spettacolo o semplicemente di fan affezionati hanno condiviso post, foto e messaggi, invitando chiunque avesse trovato oggetti smarriti a contattare immediatamente le autorità o lo staff dell’attore.

In particolare – come sottolineato da Repubblica – è stato il gruppo Facebook ‘Quelli di piazza Bologna’ a mobilitarsi in modo molto importante per Banfi. “Buon pomeriggio a tutti. Purtroppo il nostro amico Pasquale Zagaria (Lino Banfi) ha smarrito il telefono, oltre a documenti e carte, stamattina nei pressi di via Lorenzo il Magnifico. So che è difficile, ma se qualcuno lo avesse trovato o lo trovasse, sarebbe bellissimo. Grazie”, ha fatto sapere l’admin. A seguito di tale messaggio in diversi si sono subito mossi: “Aiutiamolo!”, “Andiamo a cercarli noi”.

Al momento non è stato confermato se gli oggetti siano stati ritrovati, ma la mobilitazione del web ha sicuramente contribuito a mantenere alta l’attenzione sul caso. La speranza è di avere presto delle novità, possibilmente positive.