Emma Marrone ha dedicato uno straziante messaggio a suo padre Rosario, morto a settembre 2022 per la leucemia.

Emma ha perso il suo adorato padre Rosario e, nonostante il riserbo con cui ha cercato di affrontare il su lutto, nelle ultime ore si è abbandonata a un commovente post in suo onore. La cantante si è aperta sui suoi sentimenti e ha confessato quanto la mancanza di suo padre la faccia sentire vuota e inerme.

“Mi trascino nelle cose, le gambe sono stanche come l’anima, trema tutto, anche la voce trema perché vorrei urlare il tuo nome che va giù nella gola insieme alle lacrime. Eri la mia ancora e il mio porto sicuro. (…) Ora non so cosa c*zzo sono papà. La verità è questa. Canto per istinto. Per sopravvivere. Canto solo per te. Perché adesso io non sento più niente. Niente papà. Sento solo te”, ha scritto nelle sue stories.

Emma Marrone

Emma Marrone: il dramma

Per un anno Emma Marrone è stata accanto a suo padre Rosario, che ha combattuto la sua difficile battaglia contro la leucemia. L’uomo è scomparso lo scorso settembre e la cantante, da sempre a lui molto legata, ha confessato quanto questo lutto la stia segnando profondamente. Emma ha provato a stringersi ai suoi familiari e in particolare alla madre e a suo fratello Francesco, ma lei stessa ha confessato quanto la morte di papà Rosario l’abbia cambiata nel profondo.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi della cantante le hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e affetto per la sua tragica perdita e si augurano che presto Emma riesca a ritrovare la sua strada.

