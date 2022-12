Gegia ha confessato la sua opinione su alcuni volti del GF Vip e in particolare ha rivelato cosa ne pensa di Antonino Spinalbese.

Gegia ha confessato la sua opinione sui concorrenti del GF Vip e al programma Non succederà più si è lasciata sfuggire un’opinione compromettente su Antonino Spinalbese, che a suo avviso sarebbe ancora innamorato della celebre ex Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì. “È triste. Dopo Belen è difficile che ti innamori. Secondo me è ancora innamorato di Belen Rodriguez”, ha ammesso.

Secondo Gegia Antonino Spinalbese sarebbe ancora innamorato della sua celebre ex, Belen Rodriguez, madre della sua bambina Luna Marì. Antonino non ha mai parlato apertamente della questione ma al GF Vip ha confessato che sarebbe solo grazie alla sua ex se sarebbero riusciti a mantenere un buon rapporto dopo la loro separazione e ha anche aggiunto che sarebbe stato lui a causare la loro rottura.

Oggi i due non hanno praticamente alcun rapporto e si sentirebbero solo per questioni riguardanti la figlia. Gegia avrà ragione nel dire che Antonino provi ancora qualcosa per la sua ex? Oggi Belen sembra aver ritrovato la serenità accanto al suo ex marito, Stefano De Martino.

