Dopo la sua esperienza a X Factor Beatrice Quinta ha chiarito come starebbero le cose tra lei e il giudice Rkomi.

A X Factor Rkomi non ha nascosto di essere attratto dalla concorrente Beatrice Quinta che però, per non mettere in discussione la sua posizione e i loro ruoli, lo ha invitato a farsi vivo dopo la fine dello show. A Rolling Stone Beatrice ha però confessato che d’ora in avanti si concentrerà sulla sua carriera di cantante e che non sarebbe interessata ad avere una liaison con Rkomi.

“A cena con Rkomi? Non credo proprio. In questo momento sono troppo concentrata su X Factor e sul prossimo futuro. Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei invece curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica. E sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice ed artista e non perché Rkomi mi vuole sco**re o meno”, ha precisato.

Beatrice Quinta e Rkomi: la verità della cantante

Nessuna liaison in vista per Beatrice Quinta e Rkomi. Dopo la fine della sua esperienza a X Factor la cantante ha precisato che non sarebbe interessata a uscire con lui, nonostante il giudice di X Factor non avesse nascosto, lusingandola, di essere attratto da lei. La giovane cantante, che ha riscosso grande successo con la sua partecipazione al talent show, adesso sarebbe concentrata unicamente sulla sua carriera e sul suo futuro nel mondo musicale. Tra lei e Rkomi prima o poi accadrà qualcosa? In tanti sono curiosi di saperne di più.

