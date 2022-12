A due anni dalla loro discussa rottura Giulia De Lellis ha svelato come starebbero le cose tra lei e Andrea Damante.

Ospite a Verissimo Giulia De Lellis si è confessata a cuore aperto, dalla storia naufragata con Andrea Damante all’amore finalmente trovato accanto a Carlo Gussali Beretta. L’influencer ha stupito tutti confessando che oggi non serberebbe alcun rancore per il suo storico ex. “Delle mie relazioni passate resta un ricordo meraviglioso. Non rinnego nulla. Le mie storie mi hanno reso quella che sono oggi”, ha ammesso, e ancora: “Ho dei rapporti meravigliosi con tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita. Con alcuni ci ho messo un po’, con altri è stato più semplice”.

Giulia De Lellis: la confessione su Andrea Damante

Oggi Giulia De Lellis sembra aver trovato finalmente la serenità accanto a Carlo Gussali Beretta e lei stessa ha confessato di non avere rimpianti verso il passato. In merito al libro incentrato sulla sua storia con Andrea Damante – Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza – l’influencer ha anche rivelato di ripensare con affetto a quel periodo nonostante abbia sofferto molto: “C’è stato un periodo in cui non riuscivo a leggerlo. Oggi lo guardo con il sorriso. Oggi ho un ricordo meraviglioso di quel periodo, anche se ho sofferto”, ha ammesso.

Oggi Andrea Damante ha trovato la serenità accanto all’attrice Elisa Visari, mentre Giulia De Lellis continua a godersi la sua importante storia d’amore con Carlo.

