Emma Marrone sta convivendo con il dolore per la scomparsa di suo padre e ha affidato ai social un suo sfogo.

Da circa due mesi Emma Marrone ha perso suo padre Rosario, che da tempo lottava contro la leucemia. La cantante ha vissuto il suo lutto nel massimo riserbo ma, nelle ultime ore, ha affidato ai social un suo sfogo per la scomparsa del genitore. “Oggi Instagram mi ricorda quanto il mio cuore sia rotto in mille pezzi. E quanto ca**o mi manchi papo mio. Quanto ca*** mi manchi”, ha scritto la cantante nelle sue stories, postando una foto risalente a 6 anni fa e che ritraeva i suoi genitori insieme.

Emma Marrone: il dolore per la morte del padre

Emma Marrone sta soffrendo molto per la scomparsa del suo adorato papà, Rosario Marrone, che con lei condivideva il grande amore per la musica. L’uomo è scomparso a settembre 2022 dopo aver lottato contro una grave forma di leucemia e Emma e la sua famiglia hanno cercato di mantenere il massimo riserbo sulla questione. Nelle ultime settimane la cantante si è un po’ aperta sul dolore provato per la scomparsa del padre e ha affermato quanto questa la abbia segnata. Sui social in tanti, tra i suoi fan, le hanno espresso il loro affetto e la loro solidarietà.

