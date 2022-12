Dopo la squalifica al GF Vip Ginevra Lamborghini è stata riammessa all’interno della Casa. Marco Bellavia ha commentato la questione.

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal GF Vip per via di alcune sue frasi sul conto dell’ex coinquilino Marco Bellavia, su cui aveva affermato che “meritasse di essere bullizzato”. A seguire, tra mille polemiche, Ginevra è tornata nello studio del programma e, nelle ultime settimane, è stato annunciato che sarebbe rientrata nella Casa per una settimana. Bellavia, che in un primo momento aveva dato prova di aver perdonato l’ereditiera, ha commentato la decisione presa dal reality show dicendosi “allibito e incredulo”.

Ginevra Lamborghini torna al GF Vip: la reazione di Bellavia

Come molti altri anche Marco Bellavia si è detto sgomento per la decisione del GF Vip di riammettere Ginevra Lamborghini all’interno del programma nonostante la sua squalifica. Ad altri concorrenti squalificati in precedenza – come Salvo Veneziano e Stefano Bettarini, che si sono sfogati via social – non è stata data infatti la stessa possibilità.

“Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti… Cosa ne pensate? Io sono assoltamente contrario e deluso”, ha scritto l’ex volto di Bim Bum Bam nel suo sfogo via social. La produzione del GF Vip replicherà alle polemiche sorte in merito alla vicenda?

