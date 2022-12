Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati durante un’accesa lite avuta in un ristorante di Roma e lei sarebbe scoppiata in lacrime.

Francesco Totti non si nasconde più e nelle ultime ore è stato paparazzato da Diva e Donna in compagnia della sua compagna, Noemi Bocchi, in un noto ristorante di Roma. Il pranzo della coppia sarebbe stato tutt’altro che romantico: tra i due infatti è scoppiata una furibonda lite e l’ex calciatore è stato fotografato mentre gesticolava animatamente e Noemi, con il telefono in mano, sembrava asciugarsi delle lacrime agli occhi. Secondo Today i due avrebbero litigato a causa di uno smartphone o forse di ciò che era fotografato su di esso.

Totti e Noemi: la lite al ristorante

Non è tutto rose e fiori tra Totti e Noemi Bocchi: i due, che di recente hanno preso una casa insieme, sono stati avvistati da Diva e Donna durante una loro accesa lite. Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma sembra che il motivo dell’alterco fosse legato a uno smartphone, e c’è quindi chi ipotizza che forse dei messaggi o magari delle foto potrebbero aver fatto scattare l’incomprensione e quindi la lite tra i due. La coppia non ha commentato la questione e anzi, i due mantengono il più totale riserbo sulla vicenda e sulla loro storia d’amore.

