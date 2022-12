La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, ha dovuto rinunciare a fare il suo ingresso al GF Vip a causa di un problema di salute.

Fariba Tehrani, che era in isolamento preventivo in albergo e in procinto di entrare al GF Vip, ha dovuto rinunciare a fare il suo ingresso all’interno del programma. A quanto pare la donna avrebbe dei non meglio precisati problemi di salute (anche gravi) e per questo la sua partecipazione al reality show è saltata all’ultimo minuto. “Fariba ha scoperto un problema abbastanza grave, è uscita ieri dalla quarantena e sta passando questo momento delicato con la figlia e Pierpaolo”, ha fatto sapere l’esperto di gossip Alessandro Rosica via social.

Fariba Tehrani non entra al GF Vip

Fariba Tehrani doveva essere una delle nuove concorrenti del GF Vip ma a quanto pare, a causa di non meglio precisati problemi di salute, ha dovuto rinunciare a prendere parte al programma. Al momento né lei né sua figlia Giulia Salemi hanno rotto il silenzio in merito alla vicenda ma in tanti, sui social, sono preoccupati per lei.

Fariba nei giorni scorsi era già in isolamento in previsione del suo ingresso nella Casa del reality show e in tanti non vedevano l’ora di vederla alle prese con gli altri concorrenti presenti nel bunker di Cinecittà.

