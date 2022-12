Per Chiara Ferragni uno dei trend invernali sono i capi che mettono in mostra la pancia, ma la sua scelta ha scatenato una marea di critiche.

Da alcune settimane Chiara Ferragni ha deciso di mettere in mostra la sua pancia piatta sui social e, nonostante le temperature non siano propriamente miti, si è mostrata con crop-top e maglioncini che le lasciavano la pancia scoperta. La questione ha scatenato una marea di polemiche in rete. “Come fa a non venirti un ca*otto?”, ha scritto un utente in rete, mente un altro ha aggiunto: “Svela il segreto: come fai a stare con la pancia fuori e non prenderti nulla?”. E ancora: “Ma l’eleganza quale è? Non si vede nessuno a Milano con la pancia fuori con 5 gradi”.

Chiara Ferragni: le critiche sui social

In rete si è scatenata una marea di polemiche contro Chiara Ferragni che, nelle ultime ore, si è mostrata via social con un micro crop-top mentre si trovava all’aperto tra le vie di Milano. In tanti sui social hanno fatto notare all’influencer che le temperature non siano adatte a indossare un capo simile a pancia scoperta ma lei, per il momento, ha preferito non replicare.

Spesso Chiara Ferragni è stata presa di mira sui social per via dei suoi outfit e in tanti in rete hanno avuto da ridire su alcuni scatti in lingerie postati dall’influencer. In questo caso la moglie di Fedez ha preferito difendersi dalle critiche e ha dato dei “bigotti” ai suoi haters.

