Ilary Blasi e Michelle Hunziker sono in vacanza a Saint Moritz e con l’ex moglie di Totti sarebbe presente anche il nuovo fidanzato.

Secondo il sito di Roberto D’Agostino Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno approfittato del ponte dell’Immacolata per godersi una breve vacanza a Saint Moritz e, con le due, sarebbe presente anche il fidanzato della showgirl romana, Bastian. Al momento sulla questione non vi sono conferme ma le due conduttrici si sono mostrate via social in tenuta da sci e in tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker a Saint Moritz

A sorpresa Ilary Blasi ha deciso di godersi un’altra mini-vacanza e stavolta insieme a lei sarebbero presenti l’amica e collega Michelle Hunziker e la sua figlia più piccola, Isabel.

Secondo il blog di Roberto D’Agostino inoltre la conduttrice avrebbe portato con sé anche la sua nuova fiamma, ossia il misterioso imprenditore tedesco Bastian, con cui è stata avvistata per la prima volta solo alcune settimane fa. In tanti non vedono l’ora di sapere se i due si decideranno a uscire allo scoperto e in tanto sui social non si fa che parlare della presunta lite avuta dall’ex marito della showgirl, Francesco Totti, e da Noemi Bocchi, che sarebbe stata vista piangere in un ristorante.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG