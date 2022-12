Secondo il settimanale Chi la storia tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbe nuovamente naufragata.

Dopo l’annuncio di separazione e la liaison tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la showgirl svizzera e Tomaso Trussardi avrebbero provato di nuovo a stare insieme. I due sono stati avvistati durante alcune gite di famiglia e durante alcune romantiche cene a lume di candela ma oggi, secondo il settimanale di Signorini, il loro tentato ritorno di fiamma sarebbe definitivamente naufragato.

Storia al capolinea per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: i due, che negli ultimi tempi erano stati avvistati di nuovo insieme, si sarebbero lasciati definitivamente. La showgirl svizzera non ha rotto il silenzio in merito alla questione e finora lei e Trussardi avevano preferito mantenere un basso profilo nonostante i numerosi avvistamenti in atteggiamenti più che intimi.

Secondo Chi i due avevano provato a darsi nuove regole per cercare di trovare l’equilibrio in famiglia ma purtroppo il loro tentativo sarebbe fallito. Al momento non è dato sapere di più sulla questione e Michelle Hunziker sembra essere concentrata soprattutto sull’arrivo del suo primo nipote, figlio della sua primogenita Aurora Ramazzotti (che partorirà nei primi mesi nel 2023).

