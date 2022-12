Ilary Blasi sarebbe intenzionata a vendicarsi contro il suo ex marito e si sarebbe confidata con l’amica Michelle Hunziker.

Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni in merito alla rabbia provata da Ilary Blasi per il poco riserbo con cui Francesco Totti ha vissuto la sua storia con Noemi Bocchi. La conduttrice si sarebbe confidata con l’amica Michelle Hunziker e, secondo i rumor in circolazione, sarebbe intenzionata a vendicarsi.

Ilary Blasi: la vendetta contro Totti

Mentre Francesco Totti ha dato prova di essersi ormai sistemato con Noemi Bocchi e di aver preso insieme a lei una nuova casa, Ilary Blasi è stata avvistata solo di recente in compagnia dell’imprenditore tedesco Bastian e l’uomo sarebbe stato insieme a lei e a Michelle Hunziker a St. Moritz per trascorrere un weekend all’insegna del divertimento e del relax.

Sui social c’è chi è convinto che la relazione tra i due sia soltanto di “facciata” e che serva alla conduttrice per vendicarsi del suo ex marito. Sulla questione ovviamente ne saprebbe di più Michelle Hunziker, che ha trascorso con la coppia la vacanza nella nota località sciistica. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

