Belen Rodriguez ha fatto sapere ai fan dei social che lei e sua figlia Luna Marì sarebbero tate colpite da una brutta influenza.

Belen Rodriguez si è mostrata via social insieme a sua figlia Luna Marì e, visibilmente provata, ha chiesto ai fan di incrociare le dita per lei così che possa prendere parte alle registrazioni della nuova puntate delle Iene (previste per il 13 dicembre). La showgirl non ha parlato di Covid e quindi al momento sembra da escludere che lei e la figlia siano positive.

Belen Rodriguez e Luna Marì: l’influenza

Belen Rodriguez ha aggiornato i fan sulle sue condizioni ora che, insieme alla figlia Luna Marì, sembra avere una brutta influenza. “Ciao a tutti, io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di rimetterci in sesto”, ha scritto la showgirl, che ha anche chiesto ai fan di incrociare le dita per lei.

Nei giorni scorsi Belen si è mostrata mentre guardava la tv insieme alla bambina e a suo marito, Stefano De Martino, e in tanti avevano notato comesembrasse stanca e provata. In queste ore in tanti le hanno inviato i loro messaggi di pronta guarigione e sperano proprio che la showgirl possa essere presente nella nuova puntata de Le Iene, al fianco di Teo Mammucari.

