Elenore Giorgi si è confessata a cuore aperto in merito all’arrivo di suo nipote Gabriele e al rapporto con la compagna di suo figlio, Clizia Incorvaia.

Oggi Eleonora Giorgi è più felice che mai: l’arrivo del suo nipotino Gabriele le ha dato nuova energia vitale e inoltre lei stessa ha ammesso di avere un ottimo rapporto con la nuora Clizia, che la coinvolgerebbe in molte delle sue scelte.

“Mamma mia, non mi potevo immaginare una cosa così. Sono grande d’età, fino a un anno fa sentivo un sentimento di chiusura dei giochi. Il nipotino mi ha cambiato prospettiva. E’ la vita che si rinnova. Mi ha fatto tornare ad essere madre. Quando mio figlio e Clizia me lo affidano per uscire gli do una mano, si fidano di me.(…) E’ l’eterna maternità che si rinnova. Le donne possono capirmi, torniamo madri, ma con una consapevolezza diversa”, ha confessato a I Lunatici.

Eleonora Giorgi: il rapporto con Clizia

Eleonora Giorgi è una nonna raggiante: l’arrivo di suo nipote Gabriele ha rivoluzionato in meglio la sua vita e il celebre volto tv ha confessato di essersi sentita come se fosse diventata madre per la seconda volta. Clizia e Paolo Ciavarro le lasciano volentieri il loro bambino e a quanto pare tra suocera e nuora i rapporti sarebbero a dir poco splendidi e infatti Eleonora Giorgi ha ammesso: “Il rapporto con Clizia? Ottimo, ci sono molte affinità. Vagamente mi assomiglia fisicamente e ha un certo candore pensante che è proprio la mia matrice”. Clizia e Paolo si sono fidanzati ufficialmente e in tanti sono in attesa di sapere quando i due diventeranno marito e moglie.

