Il cantante Irama ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera e sui suoi rapporti con le ex fidanzate.

Irama si è raccontato senza filtri al Corriere della Sera, svelando i retroscena della sua carriera – iniziata a 17 anni, quando ha deciso di dire addio alla scuola – e della sua vita sentimentale. Il cantante ha svelato tra le altre cose di prendersi solo 4 giorni di ferie all’anno, motivo per cui le sue ex fidanzate lo avrebbero sempre odiato:

“Anche se non sembra lavoro tantissimo; non faccio una vacanza da quattro anni, al massimo mi concedo quattro giorni di pausa, infatti le mie ragazze mi hanno sempre odiato per questo: andavamo dall’altra parte del mondo e poi dopo 96 ore me ne dovevo già andare”, ha detto.

Irama

Irama: la confessione sulle ex

Oggi Irama ha trovato la serenità accanto alla modella Victoria Stella Doritou, con cui vive la sua vita privata nel massimo riserbo. In passato il cantante è stato legato all’influencer Giulia De Lellis, a Nicole Vergani e all’ex corteggiatrice di Uomini e donne Megghi Gaio. Nonostante molte delle sue liaison siano finite sulla cresta del gossip, Irama ha sempre preferito non parlarne pubblicamente e solo ora ha fatto una confessione inedita sui suoi rapporti con le ex.

Il cantante ha anche svelato di aver lasciato la scuola a 17 anni, scelta che i suoi genitori avrebbero provato a ostacolare. “Quando a 17 anni ho dimostrato loro di sapermi mantenere da solo, che avevo trovato la mia strada, che avevo qualcosa di concreto in mano, si calmarono perché capirono che la musica era davvero quello che volevo fare. Non era solo un sogno ma stava diventando il mio lavoro. Ancora adesso però mi fanno le battutine perché non ho finito le scuole”, ha svelato Irama.

