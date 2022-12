Jovanotti ha dedicato un tenero e gioioso post via social a sua figlia Teresa Cherubini, che ha compiuto 24 anni.

Jovanotti ha un legame speciale con sua figlia Teresa e il 13 dicembre non ha ovviamente dimenticato di dedicarle un tenero messaggio via social per farle gli auguri per il suo compleanno. Nel messaggio l’artista ha condiviso anche alcune foto inedite e alcuni disegni della figlia, che nel 2020 ha sconfitto un linfoma di Hodgkin.

Jovanotti: gli auguri alla figlia

Jovanotti ha dedicato un tenero e commovente post a sua figlia Teresa: nelle immagini pubblicate dal cantante si vedono lui giovanissimo e Teresa al mare o il loro abbraccio (insieme alla mamma Francesca Valiani) dopo un concerto e ancora i disegni di Teresa che rappresentano la sua famiglia riunita. Il legame tra il cantante e sua figlia è speciale e indissolubile e lui stesso aveva raccontato con commozione la battaglia affrontata con coraggio da Teresa nel 2020, quando aveva scoperto di avere un linfoma di Hodgkin.

“Solo oggi che Teresa per fortuna sta bene e la malattia è scomparsa e ha ripreso la sua scuola, comincio a rendermi conto in maniera un po’ più razionale di tutto quello che è successo, degli incontri che ho fatto, delle scoperte che ho fatto rispetto alle persone vicine a me, alle mie due ragazze, mia moglie e Teresa, che hanno affrontato questo viaggio con una forza che mi ha sorpreso. Io credevo di essere quello forte del gruppo e invece ero quello che aveva le gambe che cedevano“, aveva scritto il cantante via social.

