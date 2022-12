Belen Rodriguez è stata accusata dai fan dei social di non far vedere sua figlia a Antonino Spinalbese e lei ha replicato via social.

Alcuni haters via social hanno preso di mira Belen Rodriguez, accusandola di non aver dato modo a Antonino Spinalbese (da mesi recluso nella casa del GF Vip) di vedere sua figlia Luna Marì. “Manda una foto al padre, sono 3 mesi che non la vede e sarebbe un bel gesto per lui”, ha scritto uno dei detrattori. La stessa showgirl ha replicato contro i commenti di questo tipo e ha scritto in risposta a uno degli haters: “Nessuno lo ha mai vietato”.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: le accuse dei fan di Antonino

Sui social Belen Rodriguez è stata bersagliata da commenti in merito al rapporto col suo ex, attuale concorrente del GF Vip, che da mesi non vedrebbe la figlia Luna Marì. Belen ha lasciato intendere via social di non aver mai impedito che Antonino vedesse sua figlia, ma secondo i rumor in circolazione la showgirl non avrebbe acconsentito a diffondere immagini o filmati dalla bambina attraverso la tv (per preservarne la privacy). Non appena Antonino lascerà la casa del GF Vip potrà trascorrere del tempo con sua figlia, e del resto entrambi hanno sottolineato di aver sempre cooperato per il benessere della piccola Luna Marì.

