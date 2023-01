A tre anni dalla scomparsa di suo padre, Raffaello Tonon gli ha dedicato una lettera dolce amara via social.

Raffaello Tonon ha scritto una lettera dal sapore dolce amaro dedicata a suo padre, Franco Tonon, scomparso 3 anni fa a seguito di alcune complicazioni dovute a un aneurisma cerebrale. L’opinionista non ha fatto segreto di aver avuto un rapporto complicato con suo padre e nella sua lettera ha spiegato di non provarne nostalgia:

“Franco Tonon, mio padre, il quattordici gennaio di tre anni fa ha esalato l’ultima fatica terrena, un respiro. Per tre anni ho dimenticato, rimosso. Oggi ricordo. Si è chiuso in quel momento un capitolo della mia vita. Non credo al tempo “dottore” credo che i fuochi attizzati dal rancore si possono sopire per arrivare a spegnersi. Mi piace così. Non potrà mai mancarmi, non sono ipocrita. (…) Un GRAZIE a mia madre, che ha saputo coprire tanto, con un mantello dignitoso e coerente, e avendo il cuore dalla parte giusta lo ha accompagnato fino alla fine; fortunatamente l’ho seguita. Non mi resta che pedalare, guardando ogni tanto il cielo cercando di sorridere. Scusate il pensiero a voce alta.”

Raffaello Tonon ha condiviso un’insolita lettera via social dedicata al padre scomparso e, a differenza di altri che hanno avuto un rapporto complicato con il loro padre, l’opinionista e volto tv ha spiegato perché (proprio a causa di quel legame difficile) oggi non proverebbe nostalgia di suo padre.

Nel suo post Tonon ha rivolto un ringraziamento a sua madre, che con il suo comportamento lo avrebbe aiutato a vivere la sua vita senza ipocrisie. In tanti via social hanno espresso la loro solidarietà all’opinionista, affermando di essere d’accordo con il suo pensiero.

