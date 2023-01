Alessia Marcuzzi è stata ospite a Domenica In e si è commossa per le parole dell’amica e collega Mara Venier nei suoi confronti.

Dopo il lancio del suo nuovo programma tv, Boomerissima, Alessia Marcuzzi è stata ospite dell’amica e collega Mara Venier a Domenica In. La celebre conduttrice ha dedicato dolci parole alla più giovane collega, per cui si è descritta come una seconda mamma:

“Quando eravamo a Milano e tu eri in un momento così complicato ho iniziato veramente a volerti bene perché lì è scattata in me una cosa materna nei tuoi confronti che non è mai andata via”, ha dichiarato la padrona di casa di Domenica In facendo commuovere la conduttrice.

Alessia Marcuzzi

Mara Venier: la dedica a Alessia Marcuzzi

Come due grandi vecchie amiche Alessia Marcuzzi e Mara Venier hanno manifestato tutto il loro reciproco affetto a Domenica In e l’ex fidanzata di Francesco Facchinetti si è commossa fino alle lacrime sentendo le parole della conduttrice nei suoi confronti. Mara Venier l’ha anche lodata per il suo aspetto fisico dopo un periodo in cui sembra che la conduttrice fosse visibilmente dimagrita.

Per Alessia Marcuzzi l’anno appena passato è stato tutt’altro che semplice: la stessa conduttrice ha infatti annunciato pubblicamente la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, con cui sembra abbia vissuto un lungo periodo di crisi.

