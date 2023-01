Tommaso Zorzi si è scagliato contro i leoni da tastiera e ha ribadito quanto sia necessario tutelarsi dagli insulti in rete.

Tommaso Zorzi si è scagliato via social contro i leoni da tastiera e ha ribadito a chi si trovi nella sua stessa situazione quanto sia importante tutelarsi e non dare retta alle critiche del popolo web.

“Non ci farò mai l’abitudine. Quando mi imbatto sui social nella cattiveria, cioè c’è proprio gente putrida sui social, gente orrenda, gente che non ha più paura di scrivere cattiverie pur sapendo che scrivendole, ovviamente, apertamente passerà per persona cattiva sotto gli occhi di chiunque leggerà quella cosa e quando a quel punto non te ne frega più niente neanche di quello, ma che persona sei? Non lo so, io provo anche della tenerezza”, ha tuonato.

Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi contro gli haters

Tommaso Zorzi si è sfogato con una serie di stories contro gli haters e i leoni da tastiera che sono soliti insultarlo e riempirlo di critiche, così come accade anche ad altre celebrità.

“A me più vado avanti e meno me ne frega e poi sotto sto maturando due cogli*ni così perché questo è quello che ci vuole. Però mi sento male per tutte le persone che, invece, questa cosa la subiscono perché c’è tanta gente che questa cosa la subisce ed è bruttissimo, una che virtuale poi ha effetti estremamente reali nella tua vita ed è gratuita, e secondo me chi lo fa e chi si presta al gioco della cattiveria è il più grosso fallimento umano. Non puoi essere niente di peggio nella vita e questa cosa è un po’ spaventosa”, ha dichiarato l’influencer ed ex vincitore del GF Vip.

Di recente Tommaso Zorzi ha messo fine alla sua storia con Tommaso Stanzani e ha precisato di voler tenere per sé la questione, evitando accuratamente di parlarne attraverso i social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG