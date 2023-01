Valentina Paradiso ha preso le difese di suo marito Stefano dopo la loro discussa partecipazione a C’è Posta per Te.

Attraverso i social Valentina Paradiso ha condiviso alcuni post in difesa di suo marito dopo che entrambi sono stati travolti dalle polemiche a seguito della loro partecipazione a C’è Posta per Te. In molti vendendo il programma hanno bollato la relazione tra i due come tossica e violenta e quanto avvenuto all’interno dello show è persino costato alla produzione una segnalazione all’Agcom da parte di un’associazione in difesa delle donne.

“È facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto, e io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei… Ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei….e si torneremo a sorridere…ma di nuovo insieme”, ha scritto Valentina, che starebbe cercando di riconquistare la serenità accanto a suo marito.

Nonostante la loro partecipazione a C’è Posta per Te sia stata largamente discussa (e si sia attirata contro anche le critiche di Chiara Ferragni e Marina Di Guardo) Valentina Paradiso ha pubblicamente preso le difese di suo marito Stefano, accusato da molti di aver avuto atteggiamenti aggressivi e vessatori nei suoi confronti.

Al termine del programma i due avevano deciso di dare una nuova possibilità alla loro storia ed avevano lasciato insieme lo show nonostante le tante polemiche sorte in rete. La vicenda è costata al programma tv anche una segnalazione all’Agcom e in tanti si chiedono se Maria De Filippi romperà il silenzio in merito alla vicenda.

