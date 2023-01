Federico Fashion Style è tornato a scagliarsi contro la sua ex, Letizia Porcu, che non le consentirebbe di stare insieme a sua figlia.

La battaglia a colpi di stories tra Federico Fashion Style e la madre di sua figlia non sembra placarsi: nelle ultime ore l’hair stylist ha mostrato via social l’ultima lettera fatta inviare dai suoi legali all’ex moglie con cui, a suo dire, non riuscirebbe ad accordarsi per trascorrere del tempo con la bambina. Al termine delle sue stories Federico Lauri si è rivolto direttamente a Letizia Porcu affermando:

“Vita parallela? In primis vita parallela è quando uno sta insieme a una persona, se non stavamo insieme da tre anni non so proprio quale vita parallela ha fatto”, e ancora: “Forse ti facevano comodo? (facendo il gesto per dire soldi Ndr.) E stavi zitta, ma io non sto più zitto (…) E poi tanto santa non sei…”.

Federico Fashion Style contro la sua ex

Federico Fashion Style è tornato a scagliarsi contro la sua ex, Letizia Porcu, con cui ha recentemente annunciato la fine della sua unione.

I due hanno insieme una figlia, Sophie Maelle, rimasta a vivere con la madre dopo il loro addio e che, secondo l’hair stylist, la donna non gli consentirebbe di vedere per quanto e come dovrebbe. In queste ore il parrucchiere dei vip si è rivolto alla stessa Porcu, accusandola anche di aver sfruttato il tempo da loro trascorso insieme solamente per meri fini economici. Letizia Porcu replicherà pubblicamente contro di lui?

