Madalina Ghenea ha condiviso sui social un video in cui, in lingerie, imita la celebre scena di un film con Sophia Loren e Mastroianni.

Più bella e seducente che mai Madalina Ghenea ha conquistato i fan dei social con un video in cui la si vede intenta a imitare Sophia Loren nella celebre scena di Ieri, oggi, domani, dove l’attrice si toglieva i vestiti lasciando a bocca aperta il celebre collega Marcello Mastroianni. Il video di Madalina Ghenea ha fatto il pieno di like tra i fan e in molti hanno affermato di trovarla simile alla Loren nel film.

Madalina Ghenea: il video bollente

La top model Madalina Ghenea ha infiammato i social postando un video bollente in cui la si vede mimare i gesti fatti da Sophia Loren con un corpetto semi trasparente e calze autoreggenti. Il video ha presto fatto il pieno di lodi da parte dei fan, conquistati dalla bellezza seducente della modella e attrice rumena.

Alcuni giorni fa Madalina Ghenea è stata protagonista di uno spiacevole episodio all’aeroporto di Fiumicino, dove è stata derubata di alcuni effetti personali. Stando a quanto riporta il Messaggero l’attrice sarebbe da tempo vittima di uno stalker e non è da escludersi che l’uomo sia collegato alla vicenda.

