L’ex velina Elisabetta Canalis ha condiviso divertita un disegno che sua figlia Skyler Eva ha fatto su di lei.

L’ex velina Elisabetta Canalis è rimasta abbastanza sorpresa da un disegno che sua figlia Skyler Eva ha fatto su di lei e che era intitolato “Vi presento la mia mamma”. Nel disegno la piccola Skyler ha rappresentato la showgirl e modella italiana mentre era intenta a pulire casa e a tagliare le carote, come una provetta casalinga. La Canalis ha postato il disegno con l’emoticon di un grande sorriso, segno che il ritratto realizzato da sua figlia non abbia mancato di divertirla.

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis: il disegno della figlia

Nonostante Elisabetta Canalis sia una donna in carriera e abbia dimostrato nel corso della sua vita di darsi da fare sia nel lavoro che nel tempo libero, sua figlia Skyler Eva la vedrebbe come una provetta casalinga e infatti lei stessa la avrebbe rappresentata mentre era intenta a cucinare e a rassettare, fatto che ovviamente non ha mancato di divertire la showgirl.

Elisabetta Canalis ha avuto un’unica figlia, la piccola Skyler, insieme a suo marito Brian Perri. La coppia vive da tempo a Los Angeles ma l’ex velina non ha fatto segreto di sognare un giorno il suo ritorno in Italia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG