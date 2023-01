Bianca Balti ha confessato per la prima volta di aver vissuto momenti bui a causa della droga e della sua vita disfunzionale.

Al podcast One More Time Bianca Balti ha confessato per la prima volta alcuni retroscena drammatici della sua vita, in particolare quelli legati alle sue relazioni travagliate con gli uomini e ai suoi abusi di sostanze. La cantante ha confessato che proprio a causa di questi sua figlia Matilde, ancora bambina, decise di andare a vivere con il padre e non con lei. “Il mio avvocato mi disse ‘Guarda che i giudici le chiederanno dove vuole vivere, se con te o con suo padre’. Allora glielo chiedo e lei mi risponde ‘Col papà’. Uno dei momenti più brutti della mia vita”.

Bianca Balti

Bianca Balti: le droghe e la figlia

Oggi Bianca Balti ha ripreso in mano le redini della sua vita e ha imparato ad amarsi e a prendersi cura di sé (la modella lo ha recentemente dimostrato sottoponendo a un delicato intervento di doppia mastectomia). Al podcast One More Time lei stessa ha però voluto raccontare gli anni difficili in cui, agli esordi della carriera ed era diventata da poco madre, trascurò sua figlia per una vita dissoluta e segnata dall’abuso da sostanze.

“Non voleva vivere con me perché ero un casino. Allora però è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta”, ha confessato la top model, rivelando anche che oggi pagherebbe gli alimenti a entrambi i suoi ex mariti: “Oggi pago gli alimenti ad entrambi i miei ex mariti, ma è giusto, sono io che guadagno di più. Con la consapevolezza di oggi, dopo anni di terapia, so che lo facevo anche per avere un senso di controllo nella coppia”, ha affermato.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG