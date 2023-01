Damiano David ha festeggiato l’uscita del nuovo singolo dei Maneskin con una foto senza veli, ma è stato travolto da una valanga di critiche.

Attraverso i social Damiano David, frontman dei Maneskin, ha postato una foto in cui è ritratto completamente senza veli (e con una stella a coprire strategicamente le sue parti intime) per festeggiare l’uscita del suo nuovo singolo, Gossip. Il post del cantante a quanto pare non è piaciuto a molti dei suoi fan, che lo hanno tempestato di critiche.

“Fratè ste cose i Blink le facevano 25 anni fa”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Ma infatti loro fanno la brutta copia delle grandi star, ormai è assodato”. E ancora: “Tra spaccare chitarre e posare seminudi, il concetto è che questi tanto rivoluzionari Maneskin ultimamente stanno scopiazzando roba vecchia di 30-40 anni. Fa pensare che siano rimasti un po’ a corto di idee, tutto qui”.

Damiano David senza veli: le critiche

I Maneskin hanno riscosso successo in tutto il globo, ma a quanto pare in Italia continuano a sollevare polemiche: in tanti sui social hanno infatti insultato Damiano David per il suo ultimo scatto senza veli e lui e la sua band sono stati accusati di copiare gesti già fatti da artisti e rocker di molto tempo prima.

Di recente la band romana è stata ampiamente criticata anche per aver rotto i propri strumenti al termine di uno dei suoi live. Al momento né Damiano né gli altri componenti del gruppo hanno voluto replicare.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG